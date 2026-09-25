Kırklareli Valisi Turan, bağımlılıkla mücadelede UYUMA ve farkındalığı öne çıkardı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Turan, bağımlılıkla mücadelede UYUMA ve farkındalığı öne çıkardı

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Kırklareli Valisi Turan, bağımlılıkla mücadelede UYUMA ve farkındalığı öne çıkardı
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda önleyici tedbir ve farkındalığın önemini vurguladı. Turan, UYUMA ile şüpheli durumların konum, fotoğraf ve video desteğiyle emniyete bildirilebileceğini söyledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca güvenlik tedbirleri veya tedavi hizmetleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini, önleyici tedbirler ve toplumsal farkındalıkla sürdürüldüğünü belirtti.

İl Özel İdaresi'nde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Vali Turan, Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planı kapsamındaki çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Bağımlılığı çok boyutlu bir halk sağlığı ve güvenlik meselesi olarak değerlendiren Turan, "Bizim mücadelemiz, bağımlılık henüz ortaya çıkmadan önlemeyi, risk altındaki bireylerimize ulaşmayı, bağımlılıkla karşı karşıya kalan vatandaşlarımızı yeniden hayata kazandırmayı ve toplumumuzun bütün kesimlerinde güçlü bir farkındalık oluşturmayı esas almaktadır." dedi.

Turan, uyuşturucuyla mücadelede İçişleri Bakanlığının geliştirdiği 112 Acil Çağrı Merkezi ve mobil ihbar uygulaması bünyesindeki UYUMA sistemine dikkati çekerek, vatandaşların şüpheli durumları konum, fotoğraf ve video desteğiyle emniyet birimlerine güvenle bildirebileceklerini ifade etti.

Mücadelenin tütün, alkol, kumar ve dijital bağımlılıkları da kapsayan bütüncül bir yaklaşımla yürütüldüğünü aktaran Turan, "Devletimizin kararlılığı açıktır; gençlerimizi bağımlılığın pençesine teslim etmeyecek, ailelerimizi yalnız bırakmayacak, toplumumuzun huzurunu tehdit eden hiçbir bağımlılık türüne karşı mücadeleden taviz vermeyeceğiz. AMATEM, ÇEMATEM, ALO 191 ve YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) 115 Danışma Hattı gibi destek mekanizmalarıyla vatandaşlarımızın yanındayız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçli kullanım alışkanlıklarıyla, güçlü aile bağlarıyla, eğitim, sanat ve sporla desteklemeliyiz." şeklinde konuştu.

Toplantıda Kırklareli Üniversitesinin bağımlılıkla mücadele çalışmaları, metruk binaların durumu, park ve bahçelerdeki riskli alanlar ile 2021-2025 yıllarına ait atık su analiz sonuçlarının ele alındığını dile getiren Turan, bilimsel veriler ışığında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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