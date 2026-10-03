Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'da üç okulda güvenlik tedbirlerini inceledi - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'da üç okulda güvenlik tedbirlerini inceledi

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Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'da Eğitim Güvenliği Toplantısı'na katıldı, ardından üç okulu ziyaret edip güvenlik tedbirlerini inceledi. İdarecilerinden bilgi alan Turan, eğitim ortamlarının niteliğinin ve güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen Eğitim Güvenliği Toplantısı'na katılarak ardından okul ziyaretlerinde bulundu.

İlçe programı kapsamında gerçekleştirilen Eğitim Güvenliği Toplantısı'nın ardından Vali Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ve Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikte saha incelemeleri yaptı.

Program dahlinde Lüleburgaz TEK Ortaokulu, Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Turan, okullardaki fiziki şartları ve güvenlik tedbirlerini inceledi.

Ziyaret ettiği okulların idarecilerinden yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ile alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi alan Vali Turan, eğitim ortamlarının niteliğinin ve güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

Kaynak: AA
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