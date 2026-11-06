Kırklareli Valisi Turan, OSB fabrikalarını gezdi, yatırımcıları kente çağırdı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Turan, OSB fabrikalarını gezdi, yatırımcıları kente çağırdı

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Kırklareli Valisi Turan, OSB fabrikalarını gezdi, yatırımcıları kente çağırdı
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, OSB'deki alüminyum ve evcil hayvan maması fabrikalarını ziyaret ederek üretim kapasiteleri ile istihdam ve ihracata katkıları hakkında bilgi aldı. Turan, bölgedeki yatırım ve üretimin artmaya devam ettiğini belirterek daha çok yatırımcıyı kente davet etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrika ziyaretlerine devam ediyor.

Vali Turan, beraberindeki Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İbrahim İşbecer ve OSB Müdürü Mehmet Tetik ile alüminyum ve evcil hayvan maması üretimi yapan fabrikaları ziyaret etti.

Ziyarette fabrikaların üretim kapasiteleri ile bölge ekonomisine ve istihdamına katkıları hakkında bilgi alan Turan, fabrikaların üretim alanlarını gezdi.

Turan, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımcıların ve üretimin artmaya devam ettiğini söyledi.

Fabrikaların ürettikleri ürünlerle hem iç pazarda hem de ihracat yoluyla bölge ve ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Turan, daha çok yatırımcıyı kente davet etti.

Kaynak: AA
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