Kırklareli Valisi Turan, şehit ailesini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit polis memuru Nefise Özsoy'un eşi gazi Cumhur Özsoy'u??????? ziyaret etti.

Gazi Özsoy ve ailesiyle bir süre sohbet eden Turan, devletin ve milletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Şehit aileleri ve gazilerin Türk milletinin baş tacı olduğunu ifade eden Turan, "Bu vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, bu milletin kalbinde her zaman en müstesna yerde yaşayacaktır. Onların geride bıraktıkları mukaddes emanetleri bizim baş tacımızdır." dedi.

Ziyarette, Vali Turan'ın eşi Nihal Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş ile İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Emel Uzcan Derin de hazır bulundu.