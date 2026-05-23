Kırklareli ve Tekirdağ için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli ve Tekirdağ için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak önümüzdeki 2 saatlik periyotta Kırklareli'nin doğu kesimleri ile Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.