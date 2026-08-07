Kırklarelispor Transfer Hamlelerine Başladı - Son Dakika
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Kırklarelispor Transfer Hamlelerine Başladı

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Kırklarelispor, yeni sezona 4 dış ve 5 iç transferle hazırlanıyor.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, dış transferde 4 oyuncuyu kadroya dahil edilirken, iç transferde ise 5 futbolcuyla sözleşme yenilendiği bildirdili.

Kırklarelispor, dış transferde İbrahim Can Köse, Onur Karakabak, Şener Kaya ve Berk Can Yıldız ile anlaşmaya vardı.

İç transferde de Serhat Taşdemir, Furkan Fehmi Güneş, Muhammet Akpınar, Ahmet Emre Uzun ve Missis Gülük ile yeniden anlaştı.

Kaynak: AA

Kırklarelispor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklarelispor Transfer Hamlelerine Başladı - Son Dakika

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