Kırkpınar 2023'e Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika
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Kırkpınar 2023'e Hazırlıklar Tamamlandı

01.07.2025 16:55
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Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri için gastronomi ve çarşı alanları oluşturuldu.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, bu sene Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı alanda ve stadyumda bazı değişikliklerin yapılarak esnaf için gastronomi ve çarşı alanları oluşturduklarını belirtti.

Akın, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısında, bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hazırlıklarının hemen hemen tamamlandığını belirtti.

Kırkpınar'ın çok büyük bir organizasyon olduğunu anlatan Akın, böylesine büyük bir organizasyonun kentin tanıtımına da önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Bu sene güzel ve titiz bir çalışmayla Kırkpınar'a hazırlandıklarını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Kırkpınar çok büyük bir organizasyon. Kentin tanıtımı için de çok önemli bir fırsat. Biz de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için çok güzel ve titiz bir çalışma yürüttük. Alanda ve stadyumda bazı değişiklikler yapıldı. Gastronomi ve çarşı alanları oluşturuldu. Çok kıymetli esnafımız, burada hizmet verecek. Diğer taraftan tarım fuarı da olacak. Dün itibariyle konserlerimiz başladı. Tüm Edirneli hemşerilerimizi bu konserlere davet ediyorum."

Akın, son 2 yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in bu yıl altın kemerin ebedi sahibi olma şansının, başpehlivanlık güreşlerinin kıran kırana ve çok heyecanlı geçmesini sağlayacağını dile getirdi.

"Yağlı güreşin olimpiyatı" olarak nitelendirilen ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 4-6 Temmuz'da Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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