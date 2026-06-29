Kırkpınar 665. Kez Coşkuyla Başlıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin coşkuyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri davul zurna ekibi, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret ederek güreşlere davet etti, er meydanının vazgeçilmezi ezgilerini seslendirdi.

Valilik bahçesinde ekibin seslendirdiği marşlara eşlik eden Sezer, ekip şefi Fahrettin Zurnacı'ya bahşiş verdi.

Sezer, gazetecilere, dünyada Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri gibi en uzun süre kesintisiz devam eden başka bir organizasyon olmadığını söyledi.

Bu yıl 665. kez düzenlenecek güreşlerde 840 pehlivanın er meydanında güreşeceğini belirten Sezer, "Herkese başarılar diliyoruz. Coşkuyla inşallah daha nice 665 yılları bu aziz milletimiz, güzel ülkemiz görür. Tabii lig usulünün getirmiş olduğu disiplinle bu sene kıran kırana mücadeleler gerçekleştirildi. Geçen sene seyir zevkine doyamadığımız muhteşem güreşler izledik Kırkpınar'da. Bu sene de inşallah cazgırlarımızla, davulcularımızla güreşçilerimizle, üç gün boyunca yerinden kalkmayan güreşseverlerle 665'inci yılı da coşkuyla gerçekleştireceğiz." dedi.

Yoğun bir talep var

Davul zurna ekibi Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı da tarihi belediye binası girişinde karşıladı.

Gencan, dünyanın en köklü spor organizasyonuna Edirne olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Organizasyonun her yıl bir öncekinden daha iyi olması için büyük bir mücadele verdiklerini dile getiren Gencan, şehrin en önemli organizasyonunun önemli bir hazırlık gerektirdiğini ifade etti.

Kırkpınar'ın sadece güreşten ibaret olmadığını aktaran Gencan, "Davulcusuyla, zurnacısıyla, hakemleriyle saha içerisinde çalışanlarıyla, cazgırlarıyla çok büyük bir organizasyon. Şehrimize birçok şehirden, yurt dışından misafir gelecek. Şunu gururla ifade etmek istiyorum ki bu sene diğer senelere nazaran oldukça yoğun bir taleple karşı karşıyayız ve tüm misafirlerimize en iyi şekilde ev sahipliği yapmak için hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.