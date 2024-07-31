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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e ziyarette bulundu.

Kocagöz, ziyarette başpehlivan Zeybek ile gurur duyduğunu belirtti.

Zeybek'in Kepez'den yetişen bir pehlivan olduğuna dikkati çeken Kocagöz,"Babası yakın arkadaşımdır. Kendisi yeğenimdir. Hem Kırkpınar'ın hem de Kepez'in gururu. Her zaman yanındayız." dedi.

Kocagöz'ün ata sporuna verdiği desteklerden memnuniyetini dile getiren Zeybek de seneye altın kemeri ebedi olarak Antalya'ya getirmek istediğini söyledi.

Kocagöz, ziyaretin sonunda Zeybek'e altın hediye etti.