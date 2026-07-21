Kirman'da Aşırı Sıcaklık Nedeniyle Tatil - Son Dakika
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Kirman'da Aşırı Sıcaklık Nedeniyle Tatil

21.07.2026 15:18
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Kirman eyaletinde aşırı sıcaklar ve elektrik istikrarı için yarın kamu ve eğitim kurumları tatil.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman eyaletinde, hava sıcaklıklarının artması ve elektrik enerji istikrarının korunması amacıyla yarın kamu kurumları ile eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA, Kirman Valiliğinden yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, aşırı sıcak hava dalgası ve enerji şebekesinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Kirman'daki tüm kamu kurumları ile eğitim merkezlerinin yarın kapalı olacağı belirtildi.

Kararın acil yardım, sağlık, hizmet, askeri ve emniyet birimleri ile belirlenen banka ve sigorta şubelerini kapsamadığı ifade edildi.

Sıcak ve yarı çöl iklimine sahip Kirman eyaletinde son yıllarda hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığı ve aşırı sıcakların hayatı olumsuz etkilediği aktarılıyor.

Kaynak: AA

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