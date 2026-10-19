Kirmanşah'ta ferroalaşım fabrikasında patlama, Çinli müdür öldü, 3 kişi yaralandı

Kirmanşah'ta ferroalaşım fabrikasında patlama, Çinli müdür öldü, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletindeki ferroalaşım fabrikasında dün gece fırın patladı; ağır yaralanan Çinli fabrika müdürü hastanede hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaymakam Ferhad Şehbazi, patlamanın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtti.
İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde bulunan bir çelik fabrikasında meydana gelen fırın patlamasında, fabrikanın Çinli yöneticisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İslamabad-ı Garb Kaymakamı Ferhad Şehbazi, kentindeki 2 No'lu Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Müttahid Doğu Asya Ferroalaşım Fabrikası'nda dün gece meydana gelen olaya ilişkin bilgi verdi.
Şehbazi, patlamada fabrika müdürü ile Çin vatandaşı bir kişi ve 2 İranlı işçinin yanıklar nedeniyle yaralandığını belirtti.
Ağır yaralanan Çinli fabrika müdürünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyleyen Şehbazi, diğer 3 yaralının da çeşitli hastanelere sevk edildiğini aktardı.
Patlamanın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü kaydedildi.
Çinli yatırımcıların da katılımıyla kurulan fabrikada, çelik sanayisinde kullanılan silisyum-magnezyum ferroalaşımı üretiliyor. Yıllık 15 bin ton üretim kapasitesine sahip tesisin, iç talebin karşılanmasına ve ithalata bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
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