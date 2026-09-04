Kırmızı et fiyatında sıcak karkas ağırlığı dönemi başlıyor, fire kesintisi tarihe karışıyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik taslağıyla, kırmızı et sektöründe uygulama birliği sağlanması için karkas sığır etinin fiyatının belirlenmesinde teslim edilen ürün miktarının karşılığı olarak "sıcak karkas ağırlığı"nın esas alınması öngörülüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, bir süredir üzerinde çalıştığı "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı"nı görüşe sundu.

Mevcut durumda sektörde pazar fiyatının belirlenmesinde soğuk karkas ağırlığı dikkate alınıyor, teslim edilen ürünlerde soğutma kaynaklı ağırlık kaybı varsayımsal olarak yüzde 2 üzerinden yeniden düşülüyor. Bu da ürünün ağırlığıyla ilgili tereddütlere ve mükerrer fire uygulamalarına yol açabiliyor.

Fire kesintisinin önüne geçilecek

Taslak durumundaki yeni düzenlemeyle, karkasların pazar fiyatlarının belirlenmesinde dikkate alınacak ağırlık "sıcak karkas ağırlığı" olarak netleştiriliyor. Böylece karkas sığır alım işlemlerinde hesaplama ve ödemede herhangi bir fire kesintisi uygulanmaması amaçlanıyor.

Kesim sonrası karkas etin soğutma sürecinde, nem kaybı ve buharlaşmaya bağlı soğutma firesiyle ağırlık kayıpları meydana gelebiliyor. Söz konusu kayıp, üretici veya satıcı tarafından fiilen teslim edilen ürünün kalite ve miktarındaki eksilmeyi değil, karkasın muhafaza ve işletme süreçlerinden kaynaklanan doğal ve teknik bir değişimi ifade ediyor.

Bu kapsamda, sıcak karkas ağırlığının esas alınmasıyla, soğutma kaynaklı ağırlık kayıplarının varsayımsal oran olan yüzde 2 üzerinden yeniden düşülmesine yönelik uygulama da önlenecek.

Sektörde şeffaflık güçlendirilecek

Böylece, ülke genelinde mükerrer fire uygulamalarının engellenmesi, uygulama farklılıklarının önlenmesi, ölçüm birliğinin sağlanması ve ihtilafların önlenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, üretici ve işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde şeffaflığın güçlendirilmesi, hakkaniyet ilkesinin korunması ve sürdürülebilir tedarik yapısının desteklenmesi öngörülüyor.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen karkas sınıflandırılmasına yönelik sekretarya hizmetlerini yürütme, ilgili eğitimleri ve kontrolleri yapma görevi Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredilecek.

"Soğutma süresince ortaya çıkabilecek suistimal ortadan kalkar"

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, standart kesim uygulamalarının kırmızı et sektörü açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu kapsamda yürütülen çalışmaların sektör tarafından takdirle karşılandığını söyledi.

Sektörde zaman zaman standartlarla ilgili bazı konuların gündeme geldiğini ifade eden Hacıince, "Bu konulardan biri de kesimhanelerde fiyatlandırmaya ve ödemeye esas tartımın soğuk tartım üzerinden mi yoksa sıcak tartım üzerinden mi yapılması gerektiğidir." dedi.

Hacıince, Konsey olarak bu konuda görüşlerinin, kesimhanelerde fiyatlandırma ve ödemeye esas tartımın sıcak olarak yapılması olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD başta olmak üzere dünya ülkelerinin tamamına yakın bir kısmında tartım sıcak şeklinde uygulanmaktadır. Kırmızı et sektöründe bu tartımın kabul görmesiyle, üretici ürününün miktarını anında kantarda görür ve ürünün soğumasını beklemek zorunda kalmaz. Soğutma süresince ortaya çıkabilecek suistimal ortadan kalkar. Soğutma sistemlerinden kaynaklı yetersizlikler tartıma yansımamış olur. Tartımın belgelendirilmesi anında yapılarak herhangi bir hukuki boşluk oluşmaz. Bu gerekçelerle konseyimizin tartım şekli konusundaki görüşü net olup, hayvanların kesiminden sonra en geç bir saat içinde tartımın gerçekleştirilmesi gerektiği yönündedir."