Kırmızı Işık İhlali Sonucu Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

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Adana'da kırmızı ışıkta geçen otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü S.K. (68), yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Sarıçam Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan H.T. yönetimindeki otomobil, kavşakta ilerleyen S.K.'nin kullandığı motosiklete çarptı. S.K., çarpışmanın etkisiyle yerde metrelerce süründü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,