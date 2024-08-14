Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı Çankırı'da görüntülendi - Son Dakika
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Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı Çankırı'da görüntülendi

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Çankırı'da, nesli tehlike altında bulunan Arap tavşanı, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Tavşanı gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. Kameraya yansıyan görüntülerde Arap tavşanının bir süre vatandaşların önünde durduğu görülüyor. Tavşan daha sonra uzaklaşarak gözden kayboluyor.

14.08.2024 09:46
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Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı Çankırı'da görüntülendi

ÇANKIRI - Çankırı'da, nesli tehlike altında bulunan Arap tavşanı, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kırmızı listeye alınan 'Arap tavşanı', Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde görüldü. Tavşanı gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. Kameraya yansıyan görüntülerde Arap tavşanının bir süre vatandaşların önünde durduğu görülüyor. Tavşan daha sonra uzaklaşarak gözden kayboluyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı Çankırı'da görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı Çankırı'da görüntülendi - Son Dakika
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