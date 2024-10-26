Rusya'nın Kirov bölgesinde "Mi-2" tipi helikopterin düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Mi-2" tipi helikopter, Kirov bölgesindeki Beleyenka köyü yakınlarında düştü.
Sağlık uzmanlarını taşıyan helikopterin düştüğü bölgede, 4 kişinin cesedine ulaşıldı.
Rusya Soruşturma Komitesi, olay yerinde inceleme yapıldığını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Kirov'da Helikopter Kazası: 4 Ölü - Son Dakika
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