Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı Sonuçlandı - Son Dakika
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Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı Sonuçlandı

Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı Sonuçlandı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 'İnsanları doğduğu topraklarda doyurmak' temasıyla gerçekleştirilen Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı'nın sonuç bildirgesini açıkladı. Çalıştayda, kırsal üretimin artırılması ve tarım arazilerinin yeniden değerlendirilmesi için öneriler sunulurken, köylerden kente göçün etkilerine de dikkat çekildi.

19.01.2025 13:05  Güncelleme: 13:07
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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "İnsanları doğduğu topraklarda doyurmak" temasıyla düzenlenen Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı'nın sonuç bildirgesine ilişkin olarak, "Köylerimizde, kırsal mahallelerimizde, tarım arazilerimizde yeniden üretimi başlatabilirsek, yerel yönetimler olarak üretenlere gerekli destekleri sağlarsak, üreten insanlar emeklerinin karşılığını alırsa Türkiye yeniden bir ayağa kalkış süreci yaşayabilir. Biz de yerelde bunu başlatma gayesiyle bu çalıştayı düzenledik" dedi.

"İnsanları doğduğu topraklarda doyurmak" temasıyla, 29-30 Kasım 2024 tarihlerinde Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı. Prof. Dr. Ali İsmet Demirsoy, Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Prof. Dr. Kenan Ok, Prof. Dr. Mustafa Bayram ve Doç. Dr. S. Bahar Yenigül'ün yanı sıra meslek örgütlerinden ve üretici kooperatiflerden yöneticilerin katıldığı çalıştayda, 4 ayrı komisyonda Ortahisar'da üretimin nasıl artırılabileceği sorusuna cevap arandı.

Komisyon toplantılarının ardından elde edilen sonuçlar, sonuç bildirgesiyle kamuoyuyla paylaşıldı. Sonuç bildirgesinde değişen üretim ilişkilerinin üretimin tekelleşmesine yol açarak küçük üreticiyi topraklarından koparttığı ve kente göçe zorladığına dikkati çekilerek bunun sonucunda kırsaldaki tarımsal ve hayvansal üretimin hızla azaldığı ifade edildi. Kırdan kente göçün, pek çok sorunu beraberinde getirdiği, en önemli sorunun ise 'güvenli gıdaya erişim' olduğu vurgulanarak bu sorunların Ortahisar özelinde de aynı şekilde ortaya çıktığı kaydedildi. Toplum sağlığının önceliğini kaybettiğinin altı çizilirken, izlenen yanlış politikaların yıkıcı etkisine dikkat çekildi.

Sonuç bildirgesini değerlendiren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, şunları söyledi:

"Ortahisar Belediyesi'ni devraldığımız günden bugüne, 'Trabzon'da insanların hayatına nasıl dokunuruz, özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan insanlarımızı nasıl üretimin bir parçası haline getirebiliriz, ev ekonomilerine katkı yapmalarını nasıl sağlarız?' diye düşünüyor, projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz 'Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklanmıştır. Sonuç bildirgesinde ilçemizin kırsal mahallelerinde üretimin nasıl artırılacağı, insanlarımızı doydukları topraklarda doyurabilmek için neler yapılması gerektiği, bu anlamda Belediye'mize ve idareye hangi görevlerin düştüğü gibi pek çok konuda son derece değerli fikirler ortaya konulmuştur. Çalıştayın sonuç bildirgesi, bizler için bir yol gösterici, üretim seferberliğimizin adeta yol haritası olacaktır" dedi.

İnsanların emeklerinin karşılığını alması durumunda üretime yöneleceğine inandığını dile getiren Başkan Kaya, "Köylerimizde, kırsal mahallelerimizde, tarım arazilerimizde yeniden üretimi başlatabilirsek, yerel yönetimler olarak üretenlere gerekli destekleri sağlarsak, üreten insanlar emeklerinin karşılığını alırsa Türkiye yeniden bir ayağa kalkış süreci yaşayabilir. Biz de yerelde bunu başlatma gayesiyle bu çalıştayı düzenledik. 'Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı'na katılan Türkiye'mizin birbirinden değerli akademisyenlerine, araştırmacılarına gönülden teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki çalıştayımızın sonuç bildirgesi, Ortahisar'ımızda tarım ve üretim seferberliğinin başlatılmasına büyük çok büyük katkılar sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

Başkan Kaya, çalıştaya katılarak çok değerli fikirlerini paylaşan ve ardından oluşturulan komisyonlarda 'Ortahisar'da üretimin artırılması' için yapılması gerekenleri tartışarak rapor haline getiren değerli bilim insanlarına Ortahisar halkı adına teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Ahmet Kaya, Ortahisar, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı Sonuçlandı - Son Dakika

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