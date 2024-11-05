Kırşehir Belediyesi'nden 'Askıda Fatura' Uygulaması

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(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi'nin ekonomik olarak zor günler geçiren ve su faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için başlattığı "Askıda Fatura" uygulaması devam ediyor.

Belediye'nin uygulama ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere Kırşehir Belediyesi olarak 'Askıda Fatura' adıyla bir kampanya başlatarak ihtiyaç sahibi ailelerimiz ile hayırsever vatandaşlarımız arasında köprü görevi gören bir uygulamayı hayata geçirmiştik. Askıda Fatura kampanyamız ile isteyen hayırsever hemşehrilerimiz su faturasını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi ailelerimizin su faturasını ödeyebiliyorlar. Kış mevsiminin de yaklaşmasıyla birlikte hayırsever hemşehrilerimizi ve kurumlarımızı 'veren elin alan eli görmediği' bu dayanışma kampanyamıza katılmaya davet ediyor, kampanyaya duyarlı olup dayanışma örneği sergileyen tüm hemşehrilerimize de teşekkür ediyoruz" denildi.

Belediye'nin 'www.kirsehir.bel.tr' adresinden Askıda Fatura sekmesine giriş yaparak kampanyaya katılım sağlanabiliyor.