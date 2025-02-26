Kırşehir Belediyesi'nden Kadınlara Örgü Çanta Atölyesi - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi'nden Kadınlara Örgü Çanta Atölyesi

Kırşehir Belediyesi, 24-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Kent Park Aile Yaşam Merkezi'nde makrome ipten çanta yapımı atölyesi düzenliyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde gerçekleştirilen atölyelerde üretilen çantalar, dezavantajlı kadınlara hediye edilecek.

26.02.2025 09:28  Güncelleme: 10:32
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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi, Kent Park Aile Yaşam Merkezi kursiyerleri için Örgü Çanta Yapımı Atölyesi düzenliyor.

Kırşehir Belediyesi Kent Park Aile Yaşam Merkezi kursiyerleri, 24 Şubat ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında makrome ipten çanta yapımı atölyesine katılıyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi yapılan atölyelerden birine katılan Başkan Ekicioğlu, üretimi tamamlanan çantaların, 3 Mart ile 8 Mart 2025 tarihleri arasında dezavantajlı kadınlara hediye edileceğini söyledi.

Yaklaşık 250 emekçi kadın tarafından yapılacak çantaların üzerinde Kırşehir Belediyesi yazılı deri etiket de bulunacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesi'nden Kadınlara Örgü Çanta Atölyesi - Son Dakika

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