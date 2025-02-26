Kırşehir Belediyesi'nden Kadınlara Örgü Çanta Atölyesi

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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi, Kent Park Aile Yaşam Merkezi kursiyerleri için Örgü Çanta Yapımı Atölyesi düzenliyor.

Kırşehir Belediyesi Kent Park Aile Yaşam Merkezi kursiyerleri, 24 Şubat ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında makrome ipten çanta yapımı atölyesine katılıyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi yapılan atölyelerden birine katılan Başkan Ekicioğlu, üretimi tamamlanan çantaların, 3 Mart ile 8 Mart 2025 tarihleri arasında dezavantajlı kadınlara hediye edileceğini söyledi.

Yaklaşık 250 emekçi kadın tarafından yapılacak çantaların üzerinde Kırşehir Belediyesi yazılı deri etiket de bulunacak.