Kırşehir'de bir kamyonetin kasasında 1 ton 50 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent girişinde durdurdukları bir kamyonette arama yapan ekipler, aracın kasasında 70 koli içerisinde poşetler halinde 1 ton 50 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan İ.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de 1 Ton Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?