Kırşehir\'de bir işletmeye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de bir işletmeye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de bir işletmeye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İşletmede ve zanlıların üzerinde yapılan aramada 348 sentetik uyuşturucu hap, 2 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin lira ele geçirildi.
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kentte faaliyet gösteren bir işletmede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
İşletmede ve 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 348 sentetik uyuşturucu hap, 2 tabanca, 3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar A.Ş., E.T. ve K.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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