Kırşehir'de Eğitime Yarım Gün Ara

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Kırşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarım gün ara verildi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar yağışının devam etmesi ve buzlanma yaşanması nedeniyle eğitim öğretime yarım gün ara verildiğini bildirdi.

Vali Demiryürek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 7 Şubat 2025 Cuma günü öğleden sonra, il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelimiz de öğleden sonra idari izinli sayılacaktır."