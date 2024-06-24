Kırşehir'de Emekli Öğretmenler Saç Böreği Yaparak Öğrencilere Burs Veriyor - Son Dakika
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Kırşehir'de Emekli Öğretmenler Saç Böreği Yaparak Öğrencilere Burs Veriyor

Kırşehir'de bir grup emekli öğretmen, saç böreği yaparak elde ettikleri gelirle yılda 53 öğrenciye burs veriyor. Gönüllü öğretmenler, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla başlattıkları bu projede 15 yıldır takdir topluyor. Her gün bir araya gelen öğretmenler, kendi elleriyle hazırladıkları saç böreklerini satmak için çalışma düzenliyor. Bu çalışmalardan elde edilen tüm gelir, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak aktarılıyor. Proje, toplumun geniş kesimlerinden destek görerek her yıl bir umut ışığı olmaya devam ediyor.

24.06.2024 21:51
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Kırşehir'de börekler burs oluyor

Emekli öğretmenler saç böreği yaparak 53 Elli öğrenciye burs veriyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir grup emekli öğretmen; saç böreği yaparak elde ettikleri gelirle yılda 53 öğrenciye burs veriyor.

Gönüllü öğretmenler, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla başlattıkları bu projeyle 15 yıldır Kırşehir'de takdir topluyor. Yardımsevenler Derneği çatısı altında yılların tecrübesiyle üniversite öğrencilerine yardım eli uzatan öğretmenler, kar gütmeden şehrin en eski alışveriş merkezi Ahi Çarşısı yanındaki Kadın Emek Pazarı'nda faaliyet gösteriyor. Emekli öğretmenler; yılların birikimi ve tecrübesiyle sadece eğitim alanında değil, sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alıyor. Her gün bir araya gelen öğretmenler, kendi elleriyle hazırladıkları saç böreklerini satmak için çalışma düzenliyor. Bu çalışmalardan elde edilen tüm gelir, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak aktarılıyor.

Tecrübe eğitimli ellerde

Öğretmenler adına konuşan Yardımsevenler Dernek Başkanı Nurten Büyüksaraçoğlu; projenin amacının ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek olduğunu söyledi. Büyüksaraçoğlu açıklamasında; "Kadın Emek Pazarı'nda 15 yıldır gönüllü olarak çalışmalar yürütüyoruz. Çoğunluğu öğretmenlerden oluşan grubumuz hem şehrin saç böreğini tanıtıyor hem de elde ettiği gelir ile üniversite öğrencilerine burs imkanı sunuyor. Aylık 750 lira öğrencilerin hesaplarına yatırıyoruz" dedi.

Gönüllü olarak çalışan Fatma Kocaoğlu ise gözleme yaptığını ve gönüllü olarak çalıştığını belirtti. Kadın emek Pazarı'nda öğretmen grubun komşusu olan Fatma Toker ise; "Kahvaltımızı burada yapıyoruz. Şehirdeki ileri gelen hanımlar ve öğretmenler bu bölgede ücretsiz çalışıyorlar" diye konuştu.

Proje, kısa sürede toplumun geniş kesimlerinden destek gördü. Yerel halk; hem lezzetli saç böreklerinden tatma hem de hayırlı bir işe katkıda bulunma fırsatını değerlendirmek isteyenler için yoğun ilgi gösteriyor. Eğitim hayatına devam etmekte zorlanan birçok öğrenciye umut ışığı olan öğretmenlerin özverili çalışmaları ve toplumun desteği ile her yıl 53 öğrenciye burs veriliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Emekli Öğretmenler Saç Böreği Yaparak Öğrencilere Burs Veriyor - Son Dakika

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