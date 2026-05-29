Jandarmadan şehit ailelerine bayram ziyareti

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı'nda kentteki şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla ilk olarak şehit kabirlerini ziyaret eden ekipler, şehit kabirlerinde bulunan bayrakları değiştirdi, bakımlarını yaptı ve kabirlere karanfil bırakarak dua etti.

Ardından şehit ailelerini de ziyaret eden ekipler, ailelerle bir araya gelerek, bayram sevincini paylaştılar.

Ailelerle bir süre sohbet eden ekipler, sağlık ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.