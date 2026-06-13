Kırşehir'de Kur'an Kursu Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Kırşehir'de Kur'an Kursu Mezuniyet Töreni

Kırşehir\'de Kur\'an Kursu Mezuniyet Töreni
13.06.2026 17:30
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Karlıoğlu Camisi'nde 4-6 yaş Kur'an Kursu mezuniyet programı yapıldı, öğrenciler dualar okudu.

Kırşehir İl Müftülüğüne bağlı Karlıoğlu Camisi 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler için mezuniyet programı düzenlendi.

Karlıoğlu Camisi'nde gerçekleştirilen "Kur'an-ı Kerim'e Geçiş ve Yıl Sonu Mezuniyet Programı"nda, öğrenciler öğrendikleri duaları okudu.

İl Müftüsü Mustafa Tekin, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin hem gurur hem de duygu dolu anlara vesile olduğunu ifade etti.

Çocukların manevi gelişimine katkı sağlayan bu eğitimler için emek verenlere teşekkür eden Tekin, Kur'an kurslarında verilen eğitimin çocukların dini, ahlakı, karakteri ve sosyal gelişiminde önemli rol üstlendiğini belirtti.

Pasta kesimi de yapılan programda Tekin ve İl Müftü Yardımcısı Zeynep Önen, çocuklara mezuniyet belgeleri ile çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Kur'an Kursu Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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