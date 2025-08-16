Kırşehir\'de Merada Yangın Çıktı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde merada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kaman'ın Başköy ve Kurancılı köylerinin sınırları içerisinde yer alan merada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına İl Özel İdaresi, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım ve Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci yangın alanında incelemelerde bulundu.