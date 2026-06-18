Kırşehir'de Roma Dönemi Mezar Taşı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırşehir'de Roma Dönemi Mezar Taşı Ele Geçirildi

Kırşehir\'de Roma Dönemi Mezar Taşı Ele Geçirildi
18.06.2026 13:53
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Kırşehir'de, jandarma ekipleri tarafından Roma dönemine ait bir mezar taşı bulundu, şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mezar taşı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu İ.K'nin kente tarihi eser getireceği bilgisine ulaştı.

Kent girişinde İ.K'nin bulunduğu otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada aracın bagajında mezar taşı buldu.

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı, incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, 3. Sayfa, Jandarma, Kırşehir, Güvenlik, Kültür, Güncel, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Roma Dönemi Mezar Taşı Ele Geçirildi - Son Dakika

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