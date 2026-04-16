Kırşehir'de Tehdit Paylaşımlarına Gözaltı

Kırşehir'de, kamu düzenini bozucu nitelik taşıdığı değerlendirilen ve kentteki bazı eğitim kurumlarını hedef alan "tehdit" içerikli sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya mecralarında paylaşılan, kamu düzenini bozucu nitelik taşıdığı değerlendirilen ve kentteki bazı eğitim kurumlarını hedef alan tehdit içerikli paylaşımlarla ilgili başlatılan tahkikatın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Söz konusu paylaşımlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin güvenlik birimlerince tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, 3 şüphelinin "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçu kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Süreç, ilgili adli ve idari makamlarla eş güdüm içerisinde, hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda ve büyük hassasiyetle takip edilmektedir. Öğrencilerimizin, eğitim çalışanlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan beklentimiz, sağduyulu davranmaları, resmi makamlarca yapılmayan açıklama ve paylaşımlara itibar etmemeleri, teyide muhtaç içerikleri yaygınlaştırmaktan kaçınmaları ve toplumsal huzuru zedeleyebilecek söylem ve tutumlardan uzak durmalarıdır. Kamu düzeninin korunması, toplumda endişe ve paniğe yol açabilecek girişimlerin önlenmesi ve gerekli hukuki sürecin işletilmesi hususunda devletimizin tüm kurumları görevlerinin başındadır."