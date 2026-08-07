Kırşehir\'de TRT Sanatçılarıyla Konser Rüzgarı

Kırşehir'de, TRT sanatçılarının katıldığı açık hava konseri düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından müzik dalında Türkiye'den Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de ikincisi düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali konserle devam etti.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen programda Kırşehir'in "Bozkırın Abdalları" grubu davul zurna gösterisi sundu.

Ardından konserde Mustafa Kemal Şimşek, Reyhan Ediş, Selma Geçer, Uğur Önür, Umut Sülünoğlu sahne aldı.

Programa ilgi gösteren Kırşehirliler, sanatçıların seslendirdiği türkülere eşlik etti.

Gecede, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş ile babası Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali'nin sevilen eserleri seslendirildi.

TRT Müzik'te canlı olarak yayınlanan konserin ardından Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, günün anısına hediye verdi, saz ve ses sanatçıları ile emeği geçenlere teşekkür etti.