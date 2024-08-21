Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Huzur ve Güven İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşın huzur ve güveni için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte olayların aydınlatma oranı artarken, faili meçhul olaylar yüzde 29, evden hırsızlık suçunda ise yüzde 20 azalma oldu.

KADES uygulaması kapsamında son 1 ayda yaklaşık 300 kişiye eğitim verilirken, vatandaşların cep telefonlarına uygulamayı indirmelerine de yardımcı olunuyor.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile zabıta ekiplerince 759 kişiye dilencilikle alakalı broşür dağıtıldı.

Denetim ve kontrollerde dilencilik yaptığı tespit edilenler uyarılırken, uyarılara rağmen dilencilik yaptığı tespit edilen 9 kişi hakkında ise adli ve idari işlem yapıldı.