Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Huzur ve Güven İçin Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Huzur ve Güven İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, olayların aydınlatma oranını artırırken, evden hırsızlık suçunda azalma yaşandı. KADES uygulamasıyla vatandaşlara eğitim verilirken, dilencilikle mücadele de devam ediyor.

21.08.2024 16:49
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşın huzur ve güveni için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte olayların aydınlatma oranı artarken, faili meçhul olaylar yüzde 29, evden hırsızlık suçunda ise yüzde 20 azalma oldu.

KADES uygulaması kapsamında son 1 ayda yaklaşık 300 kişiye eğitim verilirken, vatandaşların cep telefonlarına uygulamayı indirmelerine de yardımcı olunuyor.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile zabıta ekiplerince 759 kişiye dilencilikle alakalı broşür dağıtıldı.

Denetim ve kontrollerde dilencilik yaptığı tespit edilenler uyarılırken, uyarılara rağmen dilencilik yaptığı tespit edilen 9 kişi hakkında ise adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA

KADES, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Huzur ve Güven İçin Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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