Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilere sürpriz ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilere sürpriz ziyaret gerçekleştirdi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilere sürpriz ziyaret gerçekleştirdi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı personeli, Şehit Dr. Ulucan Dayan Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencilerine mektup yazan öğrencilere sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Okul bahçesinde oyunlar oynandı, hediyeler verildi ve jandarma mesleği tanıtıldı.

17.05.2024 15:14
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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı personeli, kendilerine mektup yazan ortaokul öğrencilerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Şehit Dr. Ulucan Dayan Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığı personeline vatan, bayrak ve asker temalı mektup yazdı.

Öğrenciler, öğretmenlerinin de desteği ile yazdıkları mektuplara bayrağı ve asker resmi de çizdi.

Mektupları okuyan personel, okula sürpriz ziyaret gerçekleştirerek öğrencilerle buluştu.

Jandarma personeli ve öğrenciler, okul bahçesinde yakar top, mendil kapmaca ve istop oyunlarını oynadı, çocuklara balon, Jandarma Çocuk dergisi ve trafik boyama kitabı hediye edildi, "Tim Jandarma" videosu izletilerek jandarma mesleği tanıtıldı.

Kaynak: AA

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