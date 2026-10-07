Kırşehir Kaman'da makaron operasyonunda 221 bin makaron ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı

Kırşehir Kaman'da makaron operasyonunda 221 bin makaron ele geçirildi, 1 zanlı yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'in Kaman ilçesinde kaçak makaron satışı yaptığı bilgisi üzerine bir kişinin iş yerinde arama yapıldı. Aramada 221 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı ve şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, 221 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin kaçak makaron satış yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 221 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Şüpheli ile ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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