Kırşehir, Mostar'da "Unesco Yaratıcı ve Dünya Mirası Şehirleri" Konferansında Tanıtıldı

(KIRŞEHİR) - Kırşehir, Bosna Hersek'in Mostar şehrinde düzenlenen "UNESCO Yaratıcı ve Dünya Mirası Şehirleri: Sürdürülebilir Kültürel Turizm Yönetimi için Bütüncül Stratejilere Doğru" başlıklı konferansta tanıtıldı.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Köksal; UNESCO Milli Komite Üyesi Azize Öktem ve Mostar Başkonsolosu Fatih Ekinci ile birlikte kentin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında "Müzik Şehri" ünvanına sahip olması dolayısıyla 27-28 Nisan 2026 tarihlerinde Mostar'da düzenlenen "UNESCO Yaratıcı ve Dünya Mirası Şehirleri: Sürdürülebilir Kültürel Turizm Yönetimi için Bütüncül Stratejilere Doğru" (UNESCO Creative and World Heritage Cities: Towards Integrated Strategies for Sustainable Cultural Tourism Management) başlıklı konferansa katıldı.

Köksal, Avrupa Bilim Kültür Bölge Bürosu Ulusal Program Sorumlusu AlmaMrgan-slipicevic ve Başkonsolos Fatih Ekinci ile de bir araya gelerek, kültürel programlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Konferansta, Kırşehir'in tarihi ve kültürel mekanlarını Köksal, şehrin kent kimliği kazanmasında etkili olan çalışmalarla Anadolu Abdal geleneğinin de Kırşehir'e sağlamış olduğu kazanımları aktardı.

Kırşehir'in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında "Müzik Şehri" ünvanına sahip olması dolayısıyla Kırşehir Belediyesi olarak ulusal ve uluslararası ölçekte yapılan programlara da değinen Köksal, ilerleyen süreçte diğer UNESCO şehirleriyle yapılacak kültürlerarası diyaloğun da önemine değindi.