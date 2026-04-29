Kırşehir, Mostar'da "Unesco Yaratıcı ve Dünya Mirası Şehirleri" Konferansında Tanıtıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.04.2026 11:18  Güncelleme: 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir, Bosna Hersek'in Mostar şehrinde düzenlenen “UNESCO Yaratıcı ve Dünya Mirası Şehirleri: Sürdürülebilir Kültürel Turizm Yönetimi için Bütüncül Stratejilere Doğru” başlıklı konferansta tanıtıldı.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Köksal; UNESCO Milli Komite Üyesi Azize Öktem ve Mostar Başkonsolosu Fatih Ekinci ile birlikte kentin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında "Müzik Şehri" ünvanına sahip olması dolayısıyla 27-28 Nisan 2026 tarihlerinde Mostar'da düzenlenen "UNESCO Yaratıcı ve Dünya Mirası Şehirleri: Sürdürülebilir Kültürel Turizm Yönetimi için Bütüncül Stratejilere Doğru" (UNESCO Creative and World Heritage Cities: Towards Integrated Strategies for Sustainable Cultural Tourism Management) başlıklı konferansa katıldı.

Köksal, Avrupa Bilim Kültür Bölge Bürosu Ulusal Program Sorumlusu AlmaMrgan-slipicevic ve Başkonsolos Fatih Ekinci ile de bir araya gelerek, kültürel programlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Konferansta, Kırşehir'in tarihi ve kültürel mekanlarını Köksal, şehrin kent kimliği kazanmasında etkili olan çalışmalarla Anadolu Abdal geleneğinin de Kırşehir'e sağlamış olduğu kazanımları aktardı.

Kırşehir'in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında "Müzik Şehri" ünvanına sahip olması dolayısıyla Kırşehir Belediyesi olarak ulusal ve uluslararası ölçekte yapılan programlara da değinen Köksal, ilerleyen süreçte diğer UNESCO şehirleriyle yapılacak kültürlerarası diyaloğun da önemine değindi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 12:33:32. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.