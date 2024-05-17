Kırşehir Valisi düğünlerde silah kullanımını önlemek için uyarıda bulundu - Son Dakika
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Kırşehir Valisi düğünlerde silah kullanımını önlemek için uyarıda bulundu

Kırşehir Valisi düğünlerde silah kullanımını önlemek için uyarıda bulundu

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek düğünlerde silah kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Vali Buhara, muhtarların görevlerinin bir tanesinin ruhsatsız silahları toplamak olduğunu belirtti ve anız yakmaların denetimini gerçekleştirmelerini istedi.

17.05.2024 15:35
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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, düğünlerde silah kullanılmaması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki toplantıda kamusal hizmetlere ilişkin genel bilgilendirmenin yanı sıra düğünlerde silah kullanımının önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğünce sunum yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Buhara, devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören muhtarların icra ettikleri görevde, yaşanan herhangi bir hadiseye karşı tutumlarının son derece önemli olduğunu anımsattı.

Düğün veya eğlence gibi faaliyetlerde köylerde ve mahallelerde silahla ateş açılmasını önlemek üzere temkinli davranılmasını isteyen Vali Buhara, "Ruhsatsız silahları toplama konusunda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Sizlerin görevlerinin bir tanesi de ruhsatsız silahları bize iletmenizdir. Hasat döneminin yaklaşması ile birlikte anız yakmalar da başlayabilir. Birçok zararı olan anız yakmanın büyük yangınlara sebep olmasına mahal vermeden denetimini gerçekleştirelim. Köylerimizdeki ormanlık alanları da hem koruyalım hem ağaçlandırmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

Muhtarların talep ve isteklerinin alınmasından sonra Vali Buhara ve beraberindekiler, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Bölümü öğrencilerinin "Düğün Günün Hüzün Günün Olmasın" projesi kapsamında hazırladığı sergiyi gezdi.

Kaynak: AA

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