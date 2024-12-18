Kış Balıkçılığı Hız Kesmiyor

HUZHOU, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Huzhou kentine bağlı Deqing ilçesinin Luoshe kasabasında yer alan Dongheng köyünde gırgır ağı ile balık yakalayan köylüler, 17 Aralık 2024.
Dongheng köyündeki balıkçılar, taze balık temin etmek için devam eden kış balıkçılığı sezonundan yararlanıyor. (Fotoğraf: Xie Shangguo/Xinhua)
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