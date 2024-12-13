Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'nde Kışa Merhaba Festivali gerçekleştirildi.
Festival ateşinin yakılmasıyla başlayan etkinlikte öğrenci topluluklarının tanıtımı yapıldı.
Müzik programlarının yer aldığı festivalde öğrenciler, çeşitli oyunlar oynadı.
Festivale, dekanlar ve yüksekokullarının müdürleri, okul idarecileri, akademisyenler, üniversite öğrencileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kışa Merhaba Festivali Beyşehir'de Düzenlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?