Kısmi Felçli Hastalar İçin Taşınabilir El Dış İskeleti - Son Dakika
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Kısmi Felçli Hastalar İçin Taşınabilir El Dış İskeleti

Kısmi Felçli Hastalar İçin Taşınabilir El Dış İskeleti

Vedat Yeğin, kısmi felçli hastaların fizik tedavisine destek olacak taşınabilir el dış iskeleti geliştirdi.

10.11.2024 14:17
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İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Vedat Yeğin, kısmi felçli hastaların fizik tedavisinde katkı sağlaması amacıyla taşınabilir el dış iskeleti geliştirdi.

Yeğin, 2019'da şeker ve tansiyon rahatsızlığı nedeniyle kısmi felç yaşayan ninesi Saliha Koç'un rahatsızlığından esinlenerek çalışma yapmaya karar verdi.

Kısmi felç yaşayan hastaların fizik tedavisine destek olmak amacıyla araştırma yapmaya başlayan Yeğin, giyilebilir şekilde el dış iskeleti projesi hazırladı.

Projesini doktora tezi olarak hazırlayan Yeğin, 3 yıllık çalışmanın ardından kol kaslarından alınan sinyallerle kontrol edilebilen taşınabilir el dış iskeleti geliştirdi.

Prototipi yapan Yeğin, projesiyle kısmi felçli hastaların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Vedat Yeğin, AA muhabirine, geliştirdiği el dış iskeletinin hafif ve taşınabilir olduğunu söyledi.

Geliştirdikleri cihazın diğerlerinden farkının günlük hayatta sürekli kullanılabilirliği olduğunu belirten Yeğin, şöyle konuştu:

"Araştırmalar yaparken laboratuvar ortamında, fizik tedavi merkezlerinde kullanılan, yani günde 1-2 saat kullanılabilecek cihazlar geliştirildiğini gördük. Amacımız, insanların günlük yaşamlarında sürekli kullanabilecekleri bir cihaz tasarlamaktı. Bu şekilde fizik tedavilerinin de iyi bir şekilde ilerlemesini sağlamaktı. Biz bu cihazla fizik tedaviyi her gün kendi evinde yapabilecekleri bir sistem yapmaya çalıştık."

"Anlık kayıt alınabiliyor"

Yeğin, geliştirdikleri cihazı arayüz yazılımıyla da desteklediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bir aplikasyonumuz var, arayüz sayesinde doktor kendi sistemine girip, cihazın ne kadar çalıştığını ve hastayla ne kadar iletişim halinde olduğunu anlık bir şekilde görebiliyor. Hasta cihazı ilk kullanmaya başladığında elini kullanamıyor, cihaz destekli yapıyor. O zaman cihaz üzerinden çekilen akım değerlerinin yüksek olduğunu anlıyor ve yazılım bize bir grafik oluşturuyor. Hasta elini kullanmaya başladığında akım değerlerinin düştüğünü ve bu şekilde aslında hastanın iyileştiğini gösteren bir sistem görebiliyoruz. Derece senyörleriyle parmakların ne kadar açılıp kapatabildiğini anlık bir şekilde kayıt altına alabiliyoruz."

Kaynak: AA

İskenderun, Teknoloji, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kısmi Felçli Hastalar İçin Taşınabilir El Dış İskeleti - Son Dakika

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