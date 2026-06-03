Kız Kardeşlerin Ölümünde Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Menderes ilçesinde 5 Şubat'ta dere yatağına düşen otomobildeki 2 kız kardeşin ölümüne ilişkin adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli tutuklandı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili hakkında gözaltı kararı verilen D.Y. (28) dün jandarma ekiplerince evinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Oğlananası Mahallesi'ndeki dere yatağına 5 Şubat'ta bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, 35 CPV 616 plakalı otomobildeki Nergiz Türkkal (21) ile kız kardeşi Balımnaz Türkkal'ın (16) cansız bedenlerine ulaşmıştı.

Olayın ardından kaçan sürücü T.D. (33) ile otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan ve durumu jandarmaya bildiren D.Y. gözaltına alınmıştı.

T.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, D.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.