Kız Meselesi Kavgası: Bir Kişi Tabancayla Yaralandı - Son Dakika
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Kız Meselesi Kavgası: Bir Kişi Tabancayla Yaralandı

Kız Meselesi Kavgası: Bir Kişi Tabancayla Yaralandı
18.06.2026 22:28
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Eskişehir'de sokakta kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada H.C.M. tabancayla bacağından yaralandı.

ESKİŞEHİR'de H.C.M., iddiaya göre 'kız meselesi' nedeniyle sokakta kavga ettiği şüpheli tarafından tabancayla vuruldu. Bacağından yaralanan H.C.M. hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geç saatlerde Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kız meselesi nedeniyle 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında henüz kimliği tespit edilemeyen şüpheli belinden çıkardığı tabancayla H.C.M.'ye ateş ederek, bacağından yaraladı. Şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan H.C.M., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız Meselesi Kavgası: Bir Kişi Tabancayla Yaralandı - Son Dakika

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