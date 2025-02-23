Kızak Şenliği Yaylada Coşku Yarattı

Kızağını alan yaylaya akın etti
TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen kızak şenliğinde vatandaşlar yaylada karın keyfini çıkardı.
Niksar ilçesinde düzenlenen kızak şenliği, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Çamiçi Yaylası'nda düzenlenen şenlikte çocuklar ve aileleri kızak kayarak karın tadını çıkardı. Eğlenceli anlara sahne olan etkinlikte, kızağını alan vatandaşlar yaylaya akın etti. Yoğun ilgi gören şenlikte, hem çocuklar hem de yetişkinler doyasıya eğlendi.
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