Kızıl Akbaba Doğaya Döndü

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DOĞADA bitkin halde bulunan kızıl akbaba, Milli Parklar ekiplerinin tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, doğada bitkin halde bulunan kızıl akbabanın, Milli Parklar ekiplerinin tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldığını duyurdu. Bakanlığın paylaşımında, "Yolun açık, ömrün uzun olsun" denilerek, akbabanın tedavisi süreci ve doğaya bırakıldığı anların videosuna yer verildi.

Haber-Kamera: Ankara,