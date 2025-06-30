Kızıl Yelkenler Festivali St. Petersburg'da

ST. PETERSBURG, 30 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Kızıl Yelkenler festivalini kutlamak için Neva Nehri üzerinde ilerleyen kızıl yelkenli bir gemi, 29 Haziran 2025.
Rusya'nın St. Petersburg kentinde hafta sonu Kızıl Yelkenler festivaliyle birlikte aynı zamanda öğrencilerin mezuniyeti de kutlandı. (Fotoğraf: An Xiaomeng/Xinhua)
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