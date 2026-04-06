Kızılaç'tan Nükleer Tehdit Uyarısı

06.04.2026 18:23
ICRC Başkanı Egger, Orta Doğu'da nükleer tesislere yönelik tehditlerin tehlikeli olduğunu vurguladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, "( Orta Doğu'da) En endişe verici olanı ise nükleer tesislere yönelik potansiyel tehditlerdir. Herhangi bir yanlış hesaplama, gelecek nesiller için geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir" ifadesini kullandı.

Egger, Orta Doğu'da devam eden gerilime ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Orta Doğu'daki ayrım gözetmeyen savaşın savunulamaz olduğunu ve hukukla bağdaşmadığını belirten Egger, "Sivil altyapıya ve nükleer tesislere yönelik kasıtlı tehditler, ister söylemde ister eylemde olsun savaşta yeni norm haline gelmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Egger, Orta Doğu genelinde sivil yaşam için gerekli altyapının tahrip edildiğine tanık olduklarını aktararak, enerji santralleri, su sistemleri, hastaneler, yollar, köprüler, evler, okullar ve üniversitelerin saldırı altında kaldığı konusunda uyardı.

"En endişe verici olanı ise nükleer tesislere yönelik potansiyel tehditlerdir. Herhangi bir yanlış hesaplama, gelecek nesiller için geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir." ifadesini kullanan Egger, taraflara, tüm askeri operasyonlarda acilen sivilleri ve sivil nesneleri koruma çağrısında bulundu.

Egger, bunun, uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülük olduğuna işaret ederek, ülkelerin, hem söylemlerinde hem de eylemlerinde savaş kurallarına saygı duyması ve bu kurallara saygı gösterilmesini sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

ICRC Başkanı, "Dünya, yaşamdan çok ölüme öncelik veren bir siyasi kültüre teslim olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Buşehr Nükleer Enerji Santrali 28 Şubat'tan bu yana 4 kez hedef alındı

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali, 4 Nisan sabahında ABD-İsrail saldırılarında hedef alınmıştı.

Saldırı sonucu santraldeki güvenlik personelinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Buşehr Nükleer Enerji Santrali, 28 Şubat'tan bu yana 4. kez ABD-İsrail saldırılarının hedefi olmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

