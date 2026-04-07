Kızılay'dan Çiftçilere Ücretsiz Fide Desteği
Kızılay'dan Çiftçilere Ücretsiz Fide Desteği

07.04.2026 14:32
Kızılay Sur Şubesi, çiftçilere ücretsiz fide dağıtımı yaparak tarımsal üretimi destekleyecek.

Türk Kızılay Sur Şubesi, tarımsal üretim yapmayı teşvik etmek ve çiftçilere destek olmak amacıyla GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAPUTAEM) işbirliği ile serada yetiştireceği fideleri ücretsiz dağıtacak.

Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, yaptığı açıklamada, kadın ve gençleri tohumla, bitkiyle ve toprakla buluşturup sebze fidesi üretimini teşvik etmek amacıyla geçen yıl yürüttükleri "Diyarbakır Serada Fide Yetiştiriciliği ve İstihdam Şenlendirme Projesi" kapsamında çiftçilere 10 bin fide dağıtımı yapıldığını belirtti.

Bu dönem de binlerce fide yetiştirip çiftçilere dağıtacaklarını dile getiren Sönmez, şunları kaydetti:

"Projelerimiz ile gençler başta olmak üzere yerel halkın tarımsal üretim süreçlerine katılımını artırmayı hedefleyip bölgedeki çiftçilerin ve gençlerin tarımsal bilgi ve becerilerini geliştirerek toplumsal ve ekonomik katılımı güçlendirme amaçlanmaktadır. GAPUTAEM işbirliği ile en az 8 bin 500 domates, biber patlıcan ve kavun fidesi ekimi yaptık. Modern serada üretilecek fideleri ücretsiz çiftçilerimize dağıtarak bölgedeki tarımsal üretimi ve ekonomik kalkınmayı desteklemeye çalışıyoruz. Sadece tarımsal üretimi artırmayı değil aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı da hedefliyoruz. Uzun vadede bölgedeki tarım altyapısının güçlendirilmesi, yerel halkın gelir seviyesini artırarak bölgedeki sosyal ve ekonomik kalkınma üzerinde olumlu etki oluşturup sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olacaktır."

Sönmez, gençlerin telefon ve bilgisayar başında topraktan, tarımdan ve üretimden uzak yetiştiği ve tarımda çalışan genç nüfusun her sene çok kritik şekilde azaldığı bu dönemde yaptıkları projeler ile gençlere toprağı, tarımı ve üretimi sevdirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Tarımsal üretim ülkenin gıda güvenliği ve ekonomisi için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Sönmez, "Gençleri ve kadınları tarıma kazandırmak, sadece sektörün geleceği için değil ülkemizin geleceği için de büyük önem taşıyor. Gençlerimizin tarımsal üretime kazandırılması için tüm paydaşların koordineli çalışması gerekiyor. Birlikte hareket edersek gençlerimize umut dolu bir gelecek sunarız. Gençlerimizi tarıma kazandırmazsak, uzun vadede gıda arzı riskleri ile karşılaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Sönmez, projelerine destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı 3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı
Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı
Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti
Osmaniye’de sağanak ve dolu yağışı cadde ve sokaklar beyaza büründü Osmaniye'de sağanak ve dolu yağışı; cadde ve sokaklar beyaza büründü
Gülben Ergen’in “halkı kin ve tahrik soruşturması“ kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı Gülben Ergen'in "halkı kin ve tahrik soruşturması" kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı

15:12
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
14:49
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
14:41
Tom Barrack’tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
13:49
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
13:11
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
