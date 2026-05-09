Kızılay'dan Depremzedelere Aşçılık Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılay'dan Depremzedelere Aşçılık Eğitimi

09.05.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da depremzede kadınlar için düzenlenen aşçılık atölyesinde eğitim verildi.

Türk Kızılay öncülüğünde başlatılan "İyilikle Pişen Hayatlar" projesi kapsamında Antalya'da depremzede kadınlara yönelik aşçılık atölyesi düzenlendi.

Deprem bölgesindeki kadınların istihdama katılarak güçlenmelerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen atölyede, Kahramanmaraş'ın farklı ilçelerinden 20 depremzede kadın, 7 Mehmet Restoran'ın 3. kuşak temsilcisi şef Mehmet Akdağ'dan eğitim aldı.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyesi Esra Özkoç, gazetecilere, Türk Kızılayın 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede pek çok projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Bu proje ile deprem bölgesinden misafir ettikleri katılımcılara profesyonel aşçılık ve mutfak eğitimi vermeyi amaçladıklarını belirten Özkoç, "Çok değerli şeflerimizin katkılarıyla atölyeler gerçekleştiriyoruz. Bugün de ünlü şefimiz bizi mutfağında misafir etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Özkoç, deprem bölgesinde yaşayan ve afetten etkilenen kadınlara yalnızca mesleki eğitim vermeyi değil, aynı zamanda moral ve motivasyon sağlayarak ileriye yönelik planlarını gerçekleştirmelerine destek olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Şef Akdağ da yıllarca Türk gastronomisinin ne kadar güçlü olduğunu anlattığını kaydetti.

Bugün somut bir şekilde Antalya'nın lezzetlerini tattıklarını belirten Akdağ, "Türk Kızılay çok özel öncülük yaptı. Biraz kafalarını dağıtabildiysek, onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Atölyeye katılan Mihrace Burçak ise 3 yıl önce ağır bir deprem yaşadıklarını anımsatarak, "Anka kuşu gibi küllerimizden doğduk ve mücadele veriyoruz. O süreçte de Kızılay her zaman yanımızdaydı, yalnız bırakmadı hala da destekçimiz. Bir hilal altında toplanmak çok güzel bir şey. Burası bizim için motivasyon oldu. Bir şeyler yapabileceğimizin, yol alabileceğimizin farkına vardık." diye konuştu.

Atölye kapsamında Akdağ, katılımcılara kaymaklı keşkül, erikli kuru cacık, taratorlu börülce ve hibeşin tarifini verdi.

Eğitimin ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay'dan Depremzedelere Aşçılık Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza Rakam öyle böyle değil UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Rakam öyle böyle değil
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Seçim ateşini yaktı Aziz Yıldırım’dan derneklere ve taraftarlara çağrı Seçim ateşini yaktı! Aziz Yıldırım'dan derneklere ve taraftarlara çağrı
Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı

14:55
Cesedi yakılan Kübra’ya veda Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
14:21
Daha 32 yaşındaydı Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
13:24
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu
12:20
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye’de çöl tozu etkili olacak
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 15:33:05. #7.13#
SON DAKİKA: Kızılay'dan Depremzedelere Aşçılık Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.