Kızılay, Depremzede Kadınlar için Aşçılık Atölyesi Düzenledi

21.04.2026 13:09
Türk Kızılay, 6 Şubat depremlerinin ardından depremzede kadınlara yönelik başlattığı "İyilikle Pişen Hayatlar" aşçılık atölyesinin 5'incisini İstanbul'da düzenledi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki kadınların istihdama katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen atölye, Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü'nde iki gün boyunca devam etti.

İlk gün, Danilo Zanna ve Dilara Başaran rehberliğinde temel mutfak becerileri üzerine çalışan katılımcılar, ikinci gün ise şefler Kerem Bilginer, Ayaz Geçer ve Çağatay Doğanoğlu ile profesyonel mutfak deneyimi yaşadı. Program sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Emre Koç, yaptığı açıklamada, depremin ilk gününden bu yana bölgede yalnızca ihtiyaçları karşılamaya değil, sosyal ve ekonomik iyileşmeyi desteklemeye de odaklandıklarını belirterek, "İyilikle Pişen Hayatlar projemizle kadınların mutfak becerilerini geliştirirken yemek yapmanın iyileştirici gücüyle birbirimize destek oluyoruz. Kadınları profesyonel eğitimle destekleyerek yeni istihdam imkanlarının kapılarını aralamayı amaçlıyoruz. Başta Danilo şefimiz olmak üzere programa katkı sunan tüm şeflerimize gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şef Danilo Zanna da program kapsamında kadınlarla gastronomi üzerine bilgi ve deneyim paylaşımında bulunduklarını belirterek, "Zor zamanlarda umut verebilmek çok önemli. Bu programla kadınlara yeni bir kariyer fırsatı sunularak umut veriliyor. Bunun bir parçası olmak gurur verici." ifadelerini kullandı.

"İyilikle Pişen Hayatlar", kadınların hem üretime katıldığı hem de yeniden güç bulduğu bir dayanışma zemini sunuyor. Katılımcıların büyük bölümü, evlerinde hazırladıkları ürünleri sosyal medya ya da yakın çevreleri üzerinden satarak aile ekonomisine destek veriyor.

Hatay İskenderun'dan katılan Aysu Adaklı, yaşadığı zorlu sürece rağmen mutfağın kendisi için iyileştirici bir alan olduğunu belirterek, "Depremde en büyük acıları yaşadık. Yani ben evladımı ve yeğenlerimi kaybettim. Öyle üzüntülerle yaşarken, hiç bırakmadım. Sürekli evimden sipariş üzerine yöresel yemeklerimizi, pasta ve börek yapmaya çalıştım. Çünkü mutfak bana çok iyi geliyordu. Yani acılarımdan bir nebze uzaklaşıyordum, kopuyordum." açıklamasında bulundu.

Katılımcılardan Nevin Öründü ise projenin kadınların umutlarını ve öz güvenlerini yeniden güçlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kızılay'ın düzenlediği bu projede bulunmaktan çok mutluyum. Bu etkinlik bir depremzede olarak hayatımıza o kadar olumlu güzellikler kattı ki, hem geleceğe yönelik umutlarımızdan tekrardan yeniden doğmaya, emeklerimizin, gücümüzün farkına varmaya vesile oldu. Şeflerimiz eşliğinde çok daha kararlı adımlarla gideceğiz ve bize umut olacak."

Kaynak: AA

Trump’tan İran’a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
Fenerbahçe’den ayrılan Jhon Duran Zenit’te de kayıplara karıştı Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Zenit'te de kayıplara karıştı
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde... Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde...
Gaziantep FK’ya Burak Yılmaz’dan boşalan koltuğa sürpriz isim Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğa sürpriz isim

13:16
Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
12:27
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
12:16
Ailesi görmek istemiyor İşte Özkan Yalım’ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
12:09
Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
11:13
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
11:07
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan’a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
