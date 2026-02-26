Kızılay Irak'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılay Irak'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulundu

Kızılay Irak\'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulundu
26.02.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, Ramazan dolayısıyla Kerkük'te 100 dar gelirli aileye gıda yardımı yaptı.

Türk Kızılay, ramazan çalışmaları kapsamında Irak'ın Kerkük kentinde 100 düşük gelirli aileye gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Çetin Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan yardımları kapsamında Kerkük'te gıda dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 100 dar gelirli aileye yardımları ulaştırdıklarını belirten Beyatlı, dağıttıkları gıda kolisinde her aileye yaklaşık bir aylık yetecek kadar gıda malzemelerinin bulunduğunu aktardı.

Irak'ta üç gün önce yardım çalışmalarına başladıklarını ifade eden Beyatlı, Musul kenti ve Telafer ilçesinden sonra Kerkük'te dağıtımları yaptıklarını, yarın da Bağdat'a geçeceklerini söyledi.

Beyatlı, Bağdat'ta yaklaşık bin kişiye iftariye verecekleri bilgisini paylaştı.

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Irak Genel Koordinatörü Murat Saib, yardım çalışmasından dolayı Türk Kızılay'a teşekkür etti.

"Türk Kızılay her yıl ramazanda Irak'ta anlamlı insani yardımlar yapıyor." diyen Saib, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kerkük'te bu çalışmaları görmenin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi."

Kaynak: AA

Kızılay, Güncel, Kerkük, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay Irak'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti
İftara dakikalar kala feci kaza Ölü ve yaralılar var İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var
’’Yeni Arda Güler’’ diye duyurulan genç yıldıza İngiltere ve Almanya’dan kanca ''Yeni Arda Güler'' diye duyurulan genç yıldıza İngiltere ve Almanya'dan kanca
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Barzani’den, Terörsüz Türkiye komisyonunun raporuna ilişkin yorum Barzani'den, Terörsüz Türkiye komisyonunun raporuna ilişkin yorum

16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
16:00
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 17:01:12. #.0.4#
SON DAKİKA: Kızılay Irak'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.