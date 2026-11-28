Türk Kızılay Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun'la, Türk Kızılay'ın Cenevre Sözleşmeleri'nden doğan Milli Cemiyet statüsü, görev ve yetkileri ile afet, acil durum ve insani krizlerde hizmetlerin sürekliliğine ilişkin esaslar düzenlendi.

Türk Kızılay Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 18 Kasım'da kabul edildi.

Kanun'da afet, acil durum ve insani krizlerde Türk Kızılay tarafından yürütülen hizmetlerin kesintisiz, etkin ve sürdürülebilir şekilde devam etmesini güvence altına alan önemli düzenlemeler yer aldı.

Kanun'la Türk Kızılay, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin temel ilkeleri doğrultusunda, hiçbir ayrım gözetmeksizin yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren ve Cenevre Sözleşmeleri'nde belirtilen Milli Cemiyet olarak tanımlandı.

Türk Kızılay'ın adı, bayrağı ve amblemi de uluslararası sözleşmelerle tanınan hak ve hukuki güvenceler çerçevesinde tarafsızlık ve koruma işareti olarak kanunla güvence altına alındı.

Buna göre, ad, bayrak ve amblem, Türk Kızılay tarafından kurulan teşekküller dışında izinsiz kullanılamayacak.

Kanun, afet ve acil durumlarda müdahale süreçlerinin hızlandırılması ve tedarik güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler de içeriyor.

Buna göre, ulusal kan temin sisteminin kesintisiz ve sürdürülebilir işleyişini destekleyen düzenlemeler de getirildi. Yılda yaklaşık 3 milyon ünite kan bağışı alan Türk Kızılay'ın kamu sağlık kuruluşlarına yönelik kan hizmetlerini daha düzenli, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yapıda yürütmesi hedefleniyor.

"Kızılay, 158 yıldır milletimizin dayanışma anlayışının simgesidir"

Öte yandan Türk Kızılay'dan Kanun'a ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, kanunun kabulüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kızılay'ın gücü milletimizin gücüdür. Kızılay, 158 yıldır milletimizin yardımlaşma ve dayanışma anlayışının simgesidir. Bu iyilik hareketini büyüten en büyük güç ise gönüllülerimiz ve bağışçılarımızdır. Bu kanunla Cenevre Sözleşmeleri'nden doğan uluslararası görevimiz ve devletimizin insani alandaki yardımcı kuruluşu olma rolümüz daha sağlam bir hukuki zemine kavuştu. Bu düzenleme, afetlerden insani krizlere, kan hizmetlerinden sosyal destek çalışmalarına kadar yürüttüğümüz hizmetlerin kesintisiz, etkin ve sürdürülebilir şekilde devam etmesine önemli katkı sağlayacak. Kanunun kabulünde emeği ve katkısı bulunan, destek veren tüm milletvekillerimize ve Gazi Meclisimize Kızılay ailesi adına yürekten teşekkür ediyorum."