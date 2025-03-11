Kızılay Miniklere İlk Oruç Heyecanında Destek Oldu - Son Dakika
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Kızılay Miniklere İlk Oruç Heyecanında Destek Oldu

Türk Kızılay, Ağrı'da 4-6 yaş grubu çocuklara iftarlarda çorba ikram ederek oruç heyecanına ortak oldu.

11.03.2025 16:10
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Türk Kızılay'ı miniklerin ilk oruç heyecanına ortak oldu

AĞRI - Türk Kızılay Ağrı Şubesi Gönüllüleri, ilk defa oruç tutan Kuran Kursu öğrencilerine iftarda sıcak çorba ikram ederek heyecanlarına ortak oldu.

Ağrı'da Zeki Aydemir Kur'an Kursu'nda eğitim gören 4-6 yaş grubundaki çocuklar, "Tekne Orucu" etkinliği ile ilk oruç heyecanını yaşadı. Minikler, iftarlarını evlerinden getirdikleri yemeklerin yanı sıra Türk Kızılayı tarafından ikram edilen sıcak çorba ile açtılar. Yemek duasının ardından, Kızılay gönüllüleriyle eğlenceli oyunlar oynayan çocuklar, palyaço eşliğinde yüzlerini boyayarak keyifli vakit geçirdi. Etkinlik kapsamında, Kızılay'ın "Bir Sınıf Bir Koli" projesi çerçevesinde çocuklar, evlerinden getirdikleri baklagillerle gıda kolilerini doldurdu. Hazırlanan koliler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere teslim alındı.

Kızılay Kadın Ağrı Saha Sorumlusu ve Yetim Koordinatörü Zehra Erdevir, etkinliğin manevi değerine vurgu yaparak, "Ramazan ayında çocuklarımızla bir arada olmak bizler için çok anlamlı. Tekne orucu tutan miniklerimize çorba ikramında bulunduk, iftarlarını ezanla birlikte açtılar. İftardan sonra eğlenceli oyunlarla onların bu özel gününü daha da keyifli hale getirdik. Ayrıca geçen hafta Kur'an Kursu'na teslim ettiğimiz boş gıda kolilerini, çocuklarımızın kendi evlerinden getirdikleri malzemelerle doldurarak teslim aldık. Bu koliler ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılacak" dedi.

Zeki Aydemir Kur'an Kursu'nda öğretici olarak görev yapan Belgin Aksak ise, etkinliği çocukları oruca alıştırmak amacıyla düzenlediklerini belirterek, "Tekne orucu, çocukların oruç tutmaya alışması için yapılan yarım günlük bir uygulama. Miniklerimiz, iftarlarını top sesiyle açtı ve oruç tuttuklarına dair belgelerle ödüllendirildi. Eminim ki bu an, onların hafızasında unutulmaz bir hatıra olarak kalacak. Ayrıca kursumuzda her bir sınıfa Kızılay tarafından gıda kolileri yerleştirildi ve biz de bu projeye destek vermek istedik. İyi ki varsınız Kızılay" ifadelerini kullandı.

Renkli ve anlamlı anların yaşandığı etkinlik, miniklerin oruç tutmanın manevi değerlerini eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini sağladı.

Kaynak: İHA

Kızılay, Güncel, Eğitim, Yaşam, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay Miniklere İlk Oruç Heyecanında Destek Oldu - Son Dakika

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