Kızılaya\'dan Bayram Hediyesi

17.03.2026 15:53
Kızılay, Kilis'te bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti.

Türk Kızılayı Kilis Şubesi tarafından yaklaşık bin çocuğa Ramazan Bayramı öncesinde bayramlık kıyafet hediye edildi.

Kızılay tarafından daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklar, İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ndeki bir mağazaya getirildi.

Ailelerinin de refakat ettiği çocuklar, gönüllerince bayramlıklarını seçip evlerine gitti.

Türk Kızılayı Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, AA muhabirine, yıl boyunca sosyal yardımlara devam ettiklerini belirtti.

Ramazanda vatandaşların yanında olmaya gayret ettiklerini belirten Erdoğan, "Ramazanın bereketi ile ihtiyaç sahiplerine ramazan boyunca destek olduk. Bağışçılarımız bize her türlü desteği sağladılar. Ramazan'da hem koli hem de nakdi desteklerimiz devam etti. Yaklaşan bayram öncesi çocuklarımızı sevindirmek istedik. Çocuklarımız ne giymek isterse onu seçmelerini istedik. Onlarda elbiselerini alarak mutlu bir şekilde ayrıldılar." dedi.

Bayramların çocuklar mutlu olunca güzel olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bayrama kadar yaklaşık bin çocuğumuza bayramlık kıyafetlerini hediye etmiş olacağız. Amacımız çocukları mutlu etmekti. Onlar da mutlu oldu. Kilis Kızılay olarak her zaman çocuklarımızın yanında olacağız ve gereken desteği sağlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Trump’ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu Trump'ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu
Kuveyt’te “dost ateşiyle“ düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı Kuveyt'te "dost ateşiyle" düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı
Hizbullah’tan İsrail’in kara harekatına yanıt Roketler ateşlendi Hizbullah'tan İsrail'in kara harekatına yanıt! Roketler ateşlendi
Bahçeli’den Özgür Özel’e sürpriz telefon Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon
Trump Almanya’dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür Trump Almanya'dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür

17:15
Ahmet Çakar’dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
Ahmet Çakar'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
17:06
Fenerbahçe’den Dzeko’ya büyük ayıp
Fenerbahçe'den Dzeko'ya büyük ayıp
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
15:45
İran’ın son kozu İşte kıyamet silahı
İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
