Kızılca Göleti'nde Balık Ölümleri ve Kötü Koku

ANKARA'nın Çubuk ilçesindeki Kızılca Göleti'nin suyunun çekilmesi sonucu balık ölümleri gerçekleşti. Kıyıya vuran ölü balıklar, çevreye kötü koku yayıyor.

İlçeye bağlı Kızılca Mahallesi'ndeki Kızılca Göleti, kuraklık ve göleti besleyen su kanalının kapatılması nedeniyle günden güne kuruyor. Su seviyesinin azaldığı gölette balık ölümleri gerçekleşirken, kıyıya vuran ölü balıklar nedeniyle çevreye de kötü kokular yayılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından gölete su verilmesi için sondaj kuyusu açıldı ancak kuyudan su çıkmadı. Daha önceden tarımsal sulama amaçlı ve mesire yeri olarak kullanılan göletten yayılan kötü koku nedeniyle çevresine kimse yaklaşamıyor.

'HOBİ BAHÇELERİ KANALIMIZI KAPATTI'

Kızılca Mahallesi Muhtarı Hacı İbrahim Öztürk, göletin susuzluk nedeniyle kuruduğunu belirterek, "Burada kanalımız vardı, kanalımız kapandı. Buradaki hobi bahçeleri kanalımızı kapattı. Burası eskiden Devlet Su İşleri'ndeydi; şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'na verdiler. Onlar da geldiler, buraya bir kuyu vurdular. Kuyudan su çıkmadı, ikinci bir kuyu vuracaklardı ama onun için de henüz gelmediler. Göletimiz tamamen kurudu. Büyükşehir Belediyemiz, burada bir sondaj çalışması yaparsa çok iyi olur. Buradan hayvanlar; kedi ve köpekler su içiyor ve şu anda da su tamamen kurudu. Gördüğünüz gibi göletimizde balıklar da tamamen ölüyor" dedi.

Kötü kokunun çevreyi de olumsuz etkilediğini söyleyen Öztürk, "Burada bir koku var. Rüzgar estiği zaman köye doğru koku geliyor. Yetkililerden temizlenmesini istiyoruz. Buraya muhtar olalı 2 sene oldu. Hiçbir yol alamadık. Sadece Kırsal Kalkınma sondaj vurdu, onda da su çıkmadı. O şekilde duruyor. Buranın temizlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL- Mikail KARAMAN/ANKARA,